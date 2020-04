Daar heb ik veel aan moeten denken de laatste tijd. Er is me verteld dat mijn grootmoeder aan de Spaanse griep is overleden, in 1920. Ik heb me vaak afgevraagd of het wel klopte; ik had geleerd dat de griep toen al voorbij was. Nu lees ik dat er in 1920 nog een derde golf was. Het kan dus wel. Mijn vader was toen vijf en in die tijd van armoede had het grote impact op het gezin. <

