Het verhaal van Lazarus in onze tijd: ‘Jezus kijkt elke Lazarus met diepe bewogenheid aan’

Er was iemand ziek, doodziek. Lazarus heet hij: God heeft geholpen. Maar God heeft helemaal niet geholpen. Lazarus is doodgegaan en in het dodenrijk verdwenen. Achter zijn grafsteen heerst een doodse stilte. ‘Jezus, waarom kon jij dat niet voorkomen?’ roepen de mensen boos. Ja, er gaat wel een verhaal dat het anders afliep. Een verhaal over de woede en het verdriet van Jezus, een verhaal over o..

Lazarus bleef niet alleen. Dit voorjaar werd hij mij en jou. Hij werd ons, de hele mensheid, opgesloten in quarantaine en doodziek, benauwd en angstig, gelaten en wanhopig. Nu de straten leeg zijn, heerst er een doodse stilte in onze steden. Gebouwen staren ons met holle ogen aan, huisdeuren blijven hermetisch dicht. Lazarus mijdt Lazarus, zieke mijdt gezonde, gezonde mijdt zieke. Overal loe..

