Wikken en wegen rond databescherming

Het heeft me altijd bevreemd, de enorme aantrekkingskracht van YouTube, en dan vooral de hang die sommige mensen hebben om zichzelf continu te ‘broadcasten’. Het alledaagse leven zoals het is – of in ieder geval de schijn ervan – staat in het middelpunt van de belangstelling. Allerlei YouTube-grootheden delen hun dagelijkse bezigheden met de wereld. De invloed die deze mensen met name op de jongere generatie uitoefenen, valt niet te onderschatten. Er wordt vaak gebruik van gemaakt, juist ook in positieve zin. Deze trend weerspiegelt de sterke hang in onze samenleving naar het ‘delen’ van onszelf, van wat ons overkomt, van wat ons bezighoudt. Deze blog kan je hier vast ook wel onder scharen.