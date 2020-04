Spelregels van de rechtsstaat zorgen ervoor dat tegenstellingen in ons land worden overbrugd

De principes van onze democratische rechtsstaat staan een adequate en effectieve aanpak van een crisis niet in de weg. Dat schrijven Han Polman (Commissaris van de Koning in Zeeland en voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur) en Frank van Ommeren (hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan VU en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur).

Het lijkt erop dat het kabinet, op basis van de adviezen van het RIVM, het laatste woord wenst te hebben. Het is verstandig als het parlement de regering daar kritisch op bevraagt. Het moet nu al duidelijkheid afdwingen over de vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om niet meer van een crisis te hoeven spreken. (beeld anp / Bart Maat)

Regering en parlement hebben ingrijpende maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Het gevolg is dat we in de afgelopen 75 jaar niet eerder zo in onze vrijheden zijn beknot. Vrijheid van vereniging, van vergadering, van godsdienst - al die klassieke grondrechten zijn ingeperkt.

Daarbij wordt wel geopperd dat in situaties van crisis de spelregels van de rechtsstaat niet volledig kunnen worden gevolgd. Crises vereisen immers daadkracht en snel handelen, terwijl de rechtsstaat om zorgvuldigheid en procedurele correctheid vraagt.

