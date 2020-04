Een offer om je kleinkinderen te redden?

Die kwam wel even hard aan. In een ingezonden in Trouw werd het zonder omwegen gezegd: ‘De economie krimpt met tientallen miljarden. Voor velen is dat zeer bedreigend. We proberen het overlijden te voorkomen van mensen die grotendeels op korte termijn toch zouden overlijden. Dat is nobel, maar de prijs is veel te hoog. We moeten hier onmiddellijk mee stoppen. Dat zal een stevige sterftepiek geven. Dat is naar, maar de dood hoort wel bij het leven.’