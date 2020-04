Maak professionele hulp voor gezinnen juist nu goedkoper

Woensdag praten regering en parlement opnieuw over de door het kabinet gemaakte keuzes in de coronacrisis. De eerste golf van de crisis lijkt achter ons. De hulp richtte zich in deze fase vooral op de zorgsector en de bedrijven. Nu de ziekenhuizen proberen terug te keren naar het ‘nieuwe normaal’ en de lockdown gedeeltelijk wordt voortgezet, wordt zichtbaar dat vooral veel gezinnen het heel moeilijk hebben. Zeker in steden waar mensen dicht op elkaar wonen en waar voor kleine kinderen binnenshuis weinig vrije ruimte is.