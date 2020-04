Geef ons land weer maakindustrie

Het is van groot belang dat het bedrijfsleven de productiecapaciteit terughaalt en opnieuw opbouwt in Nederland, en gaat samenwerken met toeleveranciers die eveneens hun producten in Nederland of in ieder geval binnen de Europese Unie produceren. De politiek moet dit stimuleren. Dit komt de kwaliteit, het milieu en de arbeidsomstandigheden ten goede en levert de banen op die Nederland na deze c..

Tot slot zal de samenleving moeten accepteren dat we verantwoord moeten gaan consumeren en dat producten een realistisch prijsniveau moeten hebben om ze hier te kunnen produceren. Daarom is het tevens van groot belang dat de welvaart in ons land eerlijker verdeeld wordt en het kabinet niet langer de multinationals pampert ten koste van het midden- en kleinbedrijf. Nu heeft de rijkste tien proce..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .