Vakantie is straks hard nodig

Ontsteltenis, dat is wat ik voelde over de ideeën van de Onderwijsraad (Nederlands Dagblad 17 april) om achterstanden in het onderwijs te voorkomen. Begrijpt men niet wat er op dit moment in de huizen en de scholen gebeurt?

Heeft u (jonge) kinderen thuis? Ik wel. En ze hebben de pech dat papa en mama allebei leerkracht/docent zijn. Onze kinderen volgen dus braaf het onderwijsprogramma dat ze digitaal of op papier door hun juffen krijgen aangeboden. En onderdelen skippen omdat ze het niet snappen is er niet bij, want papa of mama kan de leerstof altijd uitleggen.

Ja, het schoolwerk loopt wel mooi door. En dat zal inderdaad niet in alle gezinnen zo zijn. Maar is dat erg? Moet u eens kijken hoe groot het niveauverschil ‘normaal’ in een gemiddelde basisschoolklas is. Over een hele schoolcarrière kan deze coronaperiode nooit veel verschil maken. Dus ook in dit kader is ‘achterstand’ een relatief begrip. Rijk van Ommeren schreef d..

