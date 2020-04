We zijn vijf weken thuis. Hoe houdt u de moed erin?

Met poes Kareltje en muziek van Radio 4 word ik blij en rustig.

Bert Westerink, organisatieadviseur

Heb de vraag voorgelegd aan mijn alleenwonende 84-jarige moeder: Met hartelijk meeleven, via kaarten, telefoontjes, appjes van familie, vanuit de kerk en van vrienden.

Frea Kroese, fotograaf

We zijn lid geworden van New Faith Network en kijken af en toe een film. Dat is erg mooi. Of we doen een spel samen. We vervelen ons geen seconde, ondanks dat we meer tijd hebben.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .