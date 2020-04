Het gereformeerde geheugen van George Harinck

Ik ben geboren (1948) en getogen in IJsselmonde en denk dat ik een beter zicht heb op de kerkelijke gemeente daar. In de jaren die Harinck beschrijft, bestond deze uit circa tweehonderd zielen en zij hield diensten in de gymnastiekzaal aan de Bovenstraat. De gemeente was te klein om zelf een kerkgebouw te bekostigen. Het was een kleine maar hartelijke gemeenschap, waarin men met elkaar meeleefd..

J. Meilof was een heel fijne dominee, die praktische en goed gereformeerde preken hield en uitstekend met de jeugd kon opschieten. Hij gaf didactisch goed catechisatie (hij was leraar geweest) waar ik nu (na bijna vijftig jaar) goede herinneringen aan heb. Na de catechisatie hing hij zelfs weleens in de ringen. Dat de vader van George Harinck het niet had op de preken van dominee Meilof zegt we..

