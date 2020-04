Informatiehonger

Het aantal online bezoekers op onze website nd.nl is de laatste weken door het dak gegaan. In maart waren er bijna vier keer zo veel sessies als in een normale maand. De honger naar informatie in de eerste weken van de coronacrisis was enorm. Inmiddels zakt het online bezoek iets terug, maar nog steeds ligt dat ongeveer twee keer zo hoog als normaal.

Ons dagelijkse liveblog waarin het laatste coronanieuws op een rij staat, met speciale aandacht voor geloof en kerk, kan op overweldigende belangstelling rekenen. Ook losse nieuwsberichten doen het goed. De waardering voor achtergrondverhalen, commentaren en columns is groot.

Het is bijzonder om te zien hoe groot de honger naar betrouwbare informatie in deze tijd is. We zijn blij dat we voor onze lezers een belangrijke informatiebron zijn. De toestroom van nieuwe abonnees is groter dan in normale tijden. Die support kunnen we goed gebruiken, want er staat een 'maar' tegenover: de inkomsten uit commerciële advertenties zijn sterk afgenomen.

