Geen bedenkelijke seksscenes, maar wel een te vrome Simson in de film

Als je naar de film over Simson wilt kijken, hoef je niet bang te zijn voor bedenkelijke seksscenes. Wel voor een brave, vredelievende Simson, die lief is voor zijn moeder en netjes in de omgang met vrouwen. Bijbelgetrouw is de film dus niet, schrijft hoogleraar Oude Testament Klaas Spronk.



Klaas Spronk 17 april 2020, 00:01







In de film over Simson gaan de scherpe kantjes van het verhaal af. Simson zou volgens de filmmakers liever helemaal geen geweld willen gebruiken. Maar het zou juist goed zijn als het probleem in al zijn hardheid wordt neergezet. (beeld youtube)