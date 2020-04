Crisis als een kans om terug te keren naar God

Voor de meeste gelovigen was het grootste effect van de coronacrisis dat alle kerken in onze stad dicht gingen, en zelfs in het hele land. Wij konden ons niet voorstellen hoe het zou zijn zonder diensten op zondag, zonder onderlinge gemeenschap en helemaal zonder kerkelijke activiteiten. We hadden geen idee of dit een maand zou gaan duren, of twee maanden of nog langer.