Door de coronacrisis beseffen we ineens hoe afhankelijk we ons hebben gemaakt van China. Het percentage aan importartikelen, waaronder vitale zoals (grondstoffen voor) medicijnen, is enorm.

China heeft zich in het Westen en in andere delen van de wereld al diverse mogelijkheden tot machtsuitoefening verschaft door onroerend goed te verwerven. Je zou denken: dit besef van afhankelijkheid is een wake-upcall om het roer om te gooien.

Desondanks komt minister Hugo de Jonge met het idee van de corona-app, oftewel, het vrijwillig beschikbaar stellen van je privacy, waar China in eigen land al ruime ervaring mee heeft, de gedwongen variant dan. Natuurlijk wordt die app slim beveiligd, zo wordt ons verzekerd. Maar inmiddels is ruimschoots gebleken waar hackers toe in staat zijn. Digitaal inbreken in welk systeem dan ook is geen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .