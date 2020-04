Zend kerkdienst nu altijd uit

Wanneer zal de kerk weer eens ‘bomvol’ zijn? Hoe belangrijk is dat? Op de foto: een kerkdienst van de vrijgemaakte kerk in Bergentheim waarin 22 nieuwe ambtsdragers werden ingezegend. (beeld Dick Vos)

Een van de effecten van de coronacrisis is dat veel kerken hebben besloten over te gaan op online-uitzendingen van de kerkdiensten. Zonder al te veel vergaderen of voorbereiden. Daar was de tijd niet voor. Helemaal nieuw was het niet natuurlijk. Heel veel kerken zonden al uit, maar door de coronacrisis gingen opeens heel veel meer kerken snel overstag. Is dat vooruitgang?

Behalve waardering hiervoor klinkt er ook kritiek. Volgens sommigen zou de kerk in plaats van dit ‘kerkje spelen’ beter bezig kunnen zijn met de vraag hoe de kerk moet veranderen. Maar zit die verandering deels al niet in deze stap? Veel mensen ervaren de online-uitzendingen namelijk als een geweldige tegemoetkoming aan een verlangen naar verbondenheid; met anderen maar zeker ook met God in ..

