Andere roepingen dan je zou willen

'We werken in een context van roeping’, zegt Maarten Kommers, directeur van zendingsorganisatie OMF (Nederlands Dagblad 11 april). ‘We willen niet bij voorbaat aan de veilige kant gaan zitten. Dat is niet waartoe God ons roept.’ Daar ben ik het graag mee eens. Maar iedereen werkt in een context van roeping. En soms ziet roeping er anders uit dan je wilt.

Het was een bizarre week. Maandag 16 maart belde onze relatiebeheerder van Kerk in Actie om te vragen hoe het met ons gaat in Lusaka. ‘Prima,’ zeiden we, ‘ja, extra handen wassen en zo, maar verder niks bijzonders.’ Een maandag later hadden we de voorlopig laatste reguliere vlucht via Nairobi naar Amsterdam. Daar zit veel wikken en wegen tussen, ook met collega’s e..

Malawi

