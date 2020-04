Ja, je kunt mensen in zorginstellingen ruimte geven

Als je in deze coronacrisis in de zorginstellingen om je heen kijkt, zie je dat de een de boel op slot gooit, en de ander cliënten toch enige ruimte biedt. Er kan ook nú al meer dan we denken. Uitzonderingen zijn mogelijk, schrijft orthopedagoog Henk Algra.

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD) van kracht in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Uitgangspunt is dat geen cliënt tot iets gedwongen kan worden, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. Als mevrouw De Vries van de afdeling in het verpleeghuis af wil, kan dat haar niet verboden worden, tenzij ... Als de verstandelijk gehandicapte Peter zich verzet tegen het tandenpoet..

Het was dan ook een goed idee om 2020 te zien als een overgangsjaar voor de WZD. Complexe zorg wordt gekleurd door allerlei individuele afwegingen. Wat is bijvoorbeeld ernstig nadeel voor déze persoon? Dat vraagt om maatwerk.

