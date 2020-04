Lot van crisiskabinet is onzeker

De vraag is natuurlijk: als de eerste schrik over is en de traagheid van de coronacrisis – sowieso een crisis in slow motion – haar werk gaat doen, blijven de coalitie en haar premier dan nog steeds overeind? Dat is vooral een vraag, omdat het virus wel in betekenis zal afnemen in de komende maanden, maar de economische gevolgen steeds meer zichtbaar zullen worden. Die zien er niet ..

De verleiding is groot om naar vorige crises te kijken en de afloop daarvan te bestuderen, in de hoop daaruit lering te kunnen trekken. Daar is eerder behoorlijk studie naar verricht, onder andere in een bundel van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2005. Helaas, de belangrijkste conclusie daaruit moet zijn dat op de consequenties op wat langere termijn geen peil valt te trekken.

