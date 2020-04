Een argument dat ik in de discussie over het wel of niet toestaan van kerkdiensten tot 30 personen heb gemist, is dat een kerkdienst zich niet beperkt tot luisteren en bidden. Er wordt ook behoorlijk luid en stevig gezongen. Uit oogpunt van verspreiding van het virus zou zo'n kerkelijke gemeente zich daarvan kunnen onthouden. Zoals Jan Luth het eens verwoordde: 'Daer wert om't seers..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .