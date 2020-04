Wil de levende God opstaan?

Vandaag is het Stille Zaterdag. Jezus ligt in het graf. Alle hoop is de bodem ingeslagen. Deze dag werpt bijzonder licht op onze hedendaagse crisis. Ik denk aan de discussie over de vraag of, en zo ja wat, God met corona te maken heeft. Terecht wordt er gewezen op de Psalmen. Maar ik denk dat we die liederen vandaag beter moeten lezen. Het gaat niet in de eerste plaats om volhouden en goed doen..

Arjen Lubachs vileine grapje of corona ‘Gods grapje, foutje, test of straf' is, spreekt boekdelen. God is achter de coulissen verdwenen. Hij is zo dood als wat. Over die crisis gaat het vooral in de Psalmen. Een vraag rest: wil de levende God alsjeblieft opstaan? <

