We hebben coronaïsme nodig, want tegenstellingen zijn nu slechts schijn-tegenstellingen

In deze coronacrisis vallen tegenstellingen in ons landsbestuur niet alleen weg, we zijn zelfs in staat ze te verzoenen. Het is het beste van links en rechts. Maar hoe lang houden we dit vol?

Bij iedere crisis - of het nu privé is of op wereldschaal - is het de vraag wie er besluit en wiens belang prevaleert. Er is immers grote nood en daadkracht is noodzakelijk. Besluit één voor allen of ieder voor zich? En prevaleert het individuele of collectieve belang?

Bij de huidige coronacrisis lijkt het hiermee alle kanten op te gaan. Enerzijds lijkt het individuele belang dominant. Burgers moeten vooral zorgen voor hun eigen gezondheid en bedrijven dienen te overleven. En als land moeten we sterker uit de crisis komen, op korte termijn buitenlanders uit risicogebieden weren en niet vrijgevig zijn naar landen die zelf in de problemen zijn gekomen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .