Rutte spreekt zich uit over Pasen

Premier Mark Rutte was woensdag in de Haagse Grote of Sint-Jacobskerk om er een kaarsje te branden. Met een tweet plus foto vestigde hij er de aandacht op.

Later op de dag, tijdens het wekelijkse coronadebat in de Tweede Kamer, kwam hij ongevraagd terug op zijn kerkbezoek. In de gesprekken die hij in de kerk had met verschillende kerkleiders emotioneerde het hem, vertelde Rutte, hoe kerkleden wegen zoeken om toch om te zien naar elkaar. Opeens blijkt hoe inventief kerken zijn om verbinding te leggen en hoop te bieden. ‘De kerken spelen daarin zo’n..

In deze Stille Week op weg naar Pasen wilde Rutte dat even hardop gezegd hebben. Hij verbond zijn ervaring van het gesprek in de Haagse kerk met de dag van morgen, ‘de hoop, die ook met Pasen samenhangt’.

