Verdiep je in de waarde van de thuisviering

Nu religieuze samenkomsten niet meer mogelijk zijn, proberen kerken allerlei alternatieven uit. Voor rooms-katholieken is dit een extra uitdaging, aangezien de wekelijkse eucharistieviering wezenlijk is voor de geloofsbeleving.

Het artikel van Hendro Munsterman in het Nederlands Dagblad van 8 april maakt dit duidelijk. Gelovigen, gemeenschapsmensen bij uitstek, zijn nu op zichzelf teruggeworpen. Allerlei digitale oplossingen dienen zich aan, maar kunnen het gebrek aan echt menselijk contact niet wegnemen.

Ik besef opeens de waarde en kracht van de joodse traditie. Ook daar is de samenkomst van groot belang, maar zij kent daarnaast een sterke 'thuistraditie': het vieren van de sabbat, de maaltijd en het aansteken van de kaarsen in gezinsverband, de religieuze feesten die, opnieuw, intens worden beleefd (de sedermaaltijd, de loofhut in de tuin of op het balkon).

