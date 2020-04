Moria: luid de noodklok

De afgelopen vier jaar hebben we als Europa een etterende wond gecreëerd in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Mensen worden er ziek door de omstandigheden: slechte voeding en hygiëne en de beperkte ruimte. Met corona in aantocht, is de ramp compleet. Het is een illusie dat een uitbraak kan worden gecontroleerd. Er wonen 40.000 mensen op een paar vierkante kilometer. Er is slechts e..

De afgelopen twee weken hebben wij daarom met bijna 7000 Europese artsen en 50.000 burgers de noodoproep #SOSMoria gedaan om de Griekse vluchtelingenkampen te evacueren. Dat is haalbaar. In deze bijzondere tijden zien we de kwetsbaarheid van mensen, maar ook hoe inventief en flexibel we zijn in het vinden van oplossingen.

