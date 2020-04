Corona belast de rechtspraak

Het coronavirus zal ook in het recht zijn beloop krijgen. In de aard van nieuwe rechtszaken, in achterstanden, in de dreiging van nieuwe bezuinigingen.

Rechtbanktekening van een zitting tijdens het regime van het coronavirus. Links in beeld de rechtbank, rechts de persvoorlichter, daaronder de officier van Justitie en daaronder verdachte Roy van T. (rechts) met zijn advocaat vanuit de gevangenis. ANP ALOYS OOSTERWIJK (beeld anp / Aloys Oosterwijk)

De coronacrisis roept rechtsvragen op en zij stelt vragen aan de rechtspleging. Een voorbeeld van zo’n rechtsvraag was het betoog van kerkrechtdeskundige Klaas Willem de Jong (Nederlands Dagblad 4 april), dat er geen juridische basis is voor het verbieden van kerkdiensten in ..

Toch is er op de stelligheid van De Jong wat af te dingen. Niet alleen mag een redelijke uitleg van deze bepaling worden gevraagd. Zo gelden brandveiligheidsvoorschriften, die beperkingen opleggen aan het aantal bezoekers van gebouwen, ook voor kerkgebouwen; dat is geen beperking van de vrijheid van godsdienst, in strijd met de grondwet. Iets dergelijks valt wellicht ook te verdedigen voor n..

