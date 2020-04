Liberale schuld

Het kabinet komt met richtlijnen om de coronacrisis aan te pakken en doet een beroep op solidariteit. Ondanks virusuitbraken in het verleden en waarschuwingen van medici is de overheid overvallen door de crisis. Premier Rutte presenteert zich als iemand die graag de verbinding zoekt met de Nederlanders. Hij is echter representant van een partij die een grote rol heeft gespeeld in de ontmanteling van de basiszorg in veel ziekenhuizen, hetgeen het tekort aan ic-capaciteit sterk in de hand werkt. Nu appelleert hij op het sociaal gevoel en meldt aan het zorgpersoneel: ‘U doet fantastisch werk, heel, heel veel dank daarvoor.’ Terecht, maar reeds voor de crisis werkten ze zich een slag in de rondte, ondanks matige arbeidsvoorwaarden, om mensen te helpen.