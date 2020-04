Pasen vieren met alle mensen

Wat missen we dit jaar met Pasen het meest: de intense vieringen in de kerk, of het feest van verbinding met alle mensen, omdat Christus ook hun Heer is?

Geen paasfeest dit jaar - tenminste niet zoals het hoort. Maar dat geeft ruimte om je te bezinnen op wat het paasfeest inhoudt. Dat is eigen aan rituelen die mislopen. Zodra je moet gaan veranderen, komt vanzelf de vraag op wat ook alweer de kern was van wat je doet. Dat is bevrijdend en schept ruimte voor Pasen in zijn volle breedte en diepte.

Want Pasen is meer dan een feest op een datum: het is een werkelijkheid die het leven bepaalt, iedere dag, met iedereen. Net zo min als een huwelijk voorbij is als je een trouwdag niet viert, is nieuw leven in Christus voorbij als je Pasen niet viert.

