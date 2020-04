Haal slot van verpleeghuis af

Hoe menselijk is de maatregel dat niemand meer op bezoek mag bij zijn of haar naaste in het verpleeghuis? Een pleidooi om ook hier op een intelligente lockdown over te gaan.

De verpleeghuizen zijn op slot. Beveiliging staat aan de poort. Geen dochter, zoon of echtgenoot mag het huis nog in. De meest kwetsbaren van onze samenleving worden afgezonderd van de buitenwereld, losgesneden van bijna al het vertrouwde om hen heen, om een coronabesmetting te voorkomen.

De maatregel is ingrijpend. Temeer als je je bedenkt dat tijdelijke krachten, leerlingen, stagiaires, activiteitenbegeleiders, verzorgenden en structurele vrijwilligers nog onverminderd met bewoners in contact staan. Ook een leerling of verzorgende moet na haar dienst nog even snel een boodschapje doen of haar zoon van vijf, na een dag spelen met zijn vriendjes in de speeltuin, al knuffelend op..

