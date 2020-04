Hoe kun je bidden in tijden van beproeving als deze?

Hoe bid je in een tijd als deze? ‘Ik heb voor mezelf een vast gebed dat me rustig maakt en gaande houdt.’

Ik ben een protestant in hart en nieren, dus wanneer mijn vrouw en ik dagelijks hardop samen bidden, om en om, gebruiken we onze eigen woorden. Woorden die op dat moment bij ons opkomen.

Het valt me op dat we nu in deze bewogen tijd, meer dan ooit, beginnen met te danken voor wat ons gegeven is: onze liefde, elkaars nabijheid, de kinderen, de kleinkinderen, onze vrienden en allen die ons lief en dierbaar zijn.

