Corona is geen feestdag, corona is een plaag ... dus waarom die grapjes?

Als je een konijn in een ander hok stopt, is het even van slag. Het ene gaat ontzet in een hoek zitten en het andere als een dolle stier door het hok rennen. De afgelopen weken kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat iets van dat systeem ook in mensen zit. Door het coronavirus is er aan de noodrem van onze maatschappij getrokken. Waar de één met een klap tot stilstand is gekomen, slippen a..

Als ik mensen vertel hoe in de afgelopen weken verschillende mensen in mijn omgeving door corona in thuisisolatie kwamen te zitten, naar het ziekenhuis werden afgevoerd of zelfs stierven, dan krijg ik geregeld de reactie: ‘Echt waar?! Joh, dan komt het wel heel dichtbij!’. Hoe dichtbij wil je het hebben? Blijkbaar moet het voor sommigen eerst binnen anderhalve meter komen om te snappen wat v..

