Val terug op de eeuwenoude traditie van ‘geestelijke communie’

Wel of niet online avondmaal vieren deze Stille Week? Er is een manier, die de protestantse en de katholieke traditie bij elkaar brengt.

Het niet ter communie (kunnen) gaan is juist een daad van geloof. Het zal verlangen oproepen en verlangen laat geloof groeien. (beeld anp / Roos Koole)

De afgelopen dagen verscheen vanuit verschillende protestantse kerkgemeenschappen de vraag hoe men het Heilig Avondmaal moet gaan vieren op Witte Donderdag of, zoals naar oud protestants gebruik, op Goede Vrijdag. Dezelfde vraag speelde natuurlijk ook binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Hoewel de theologie rondom avondmaal en eucharistie verschillend is, heeft zij één ding gemeenschappelijk: in beide tradities is er een wezenlijke communio - gemeenschap - met Christus.

