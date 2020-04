Stop de prestatiedruk

Ik schrik ervan. Het maakt me boos en ik snap het niet. Ik ben bezorgd. Kunnen we de prestatiedruk nu nog niet even laten voor wat die is? Of op z’n minst de angst voor achterstanden bedwingen, vraag ik me als schoolleider en vader af.

Aan het eind van de tweede week ‘lockdown parenting’ kreeg een van mijn dochters (groep 8) van de leerkrachten het bericht dat op basis van de feedback op de hoeveelheid en de inhoud van het opgegeven werk voor thuis, ze in de derde week wat rustiger aan zouden doen. De aandacht zou iets gaan verschuiven naar zaken waar de kinderen blij van worden, zoals audities voor de musical. Dat was een..

