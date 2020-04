Les van Augustinus voor Europa

Onder druk van vooraanstaande economen en de publieke opinie werd minister Wopke Hoekstra aangesproken op zijn gebrek aan barmhartigheid en empathisch vermogen. Het oprichten van een noodfonds, zonder eerst te vragen hoe de zuidelijke landen het huishoudboekje op orde brengen, is geen zaak van roekeloosheid of slapheid: er ligt een diepe overtuiging aan ten grondslag dat barmhartigheid voor rec..

Handelen vanuit vertrouwen is ingewikkeld omdat je dan een risico neemt. Maar risico mijden, en daarin een gebrek aan barmhartigheid etaleren, levert ons uiteindelijk mogelijk zelfs helemaal niets op. Het staat haaks op de diepste noties van het evangelie. Wat we nu met harde hand leren is dat we met elkaar hetzelfde huis bewonen en dat delen van bezit en goed levensvoorwaarde is voor de toe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .