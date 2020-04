Politieke analyse: Bescherm in crisistijd de democratie

'Veel mensen, ook wij, hebben nu andere dingen te doen', zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vorige week na afloop van de ministerraad. Voorlopig komt het kabinet niet met nieuwe maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, was de teneur van zijn boodschap. In het zogenoemde Urgenda-vonnis is de staat opgedragen méér te doen om de uitstoot van broeikasgas aan te pakken, en de Tweede Kamer had geëist dat het kabinet voor 1 april met nieuwe plannen zou komen. 'Het vonnis van Urgenda is niet van tafel, maar er zijn nu andere prioriteiten', zei Wiebes.

Maar donderdag bleek ineens dat het kabinet vorige week wel degelijk over het Urgenda-vonnis heeft vergaderd. Besloten is dat de uitstoot van kolencentrales flink omlaag moet. Wiebes gaat daarover onderhandelen met de eigenaren van die centrales. Dat moet leiden tot een pakket van sluiting en/of het fors verminderen van de uitstoot. Verder is besloten dat gemeenten meer geld krijgen om huiseige..

Nu is het van tweeën één: óf het kabinet schuift de uitvoering van het Urgenda-vonnis op de lange(re) baan, óf de plannen worden doorgezet - maar dan ook met een heldere communicatie plus het democratische debat dat daarbij hoort. Het is onbestaanbaar dat Wiebes de indruk wekte dat de klimaatplannen voorlopig in de ijskast waren gezet, terwijl dat niet het geval is. Het is een voorbeeld van ..

