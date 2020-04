Veelzeggende steun voor verbodsmotie van Wilders

De Tweede Kamer heeft op 1 april een motie van het PVV-leider Wilders verworpen om in het kader van het samenkomstverbod ‘geen uitzondering te maken voor religieuze bijeenkomsten’. Hij deed daarmee een voorstel dat in strijd is met de (grond)wet. Naar mijn stellige overtuiging is er geen enkele juridische basis voor het verbieden van kerkdiensten in kerkgebouwen, zelfs niet bij een noodtoestand..

Ik ben er echter evenzeer van overtuigd dat kerken niettemin de maatregelen van de overheid dienen te respecteren. Als het even kan moeten ze zelfs een stap extra zetten. Dat blijken ze in de praktijk ook te doen, zoals berichten in onder meer deze krant laten zien: zelfs de dertig wordt nergens meer gehaald.

