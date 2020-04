Online avondmaal vieren is niet minder echt en hecht

Wachten met de viering van het avondmaal, zoals Arnold Huijgen en Edward van ’t Slot woensdag in het Nederlands Dagblad van 1 april bepleitten? Doe het als het enigszins mogelijk is juist wel, schrijft de Haarlemse dominee Jan Mudde.

Als ergens het hart van het gemeente-zijn klopt, is het in de viering van het heilig avondmaal. Alle lijnen van het evangelie komen op de meest veelzeggende wijze samen waar de gemeente van Christus aan de avondmaalstafel brood en wijn deelt. In het bijzonder de avondmaalsvieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag behoren tot de meest intens beleefde van het jaar.

Juist in een tijd waarin we meer dan anders bepaald worden bij het lijden in deze wereld, het lijden van kwetsbare mensen, van geliefden en van broers en zussen in de Heer, is deelname aan het heilig avondmaal een diepe bemoediging en troost: ‘Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam’ (Jesaja 53:4a). Dit pleit ervoor de viering van het heilig avondmaal zo mogelijk door ..

