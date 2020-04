Kerken op de biblebelt zijn geen broedplaatsen van corona

Er is geen aantoonbaar verband tussen gemeenten met grote orthodox-christelijke gemeenschappen en de snelle verspreiding van het coronavirus, zoals journalisten en politici denken, aldus hoofdredacteur Steef de Bruijn van het Reformatorisch Dagblad.

Op de kaart die coronabesmettingen laat zien, ontbreken veel plaatsen met reformatorische kerken, zoals Barneveld. Op de foto: kerkgebouw De Hoeksteen van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. (beeld anp / Rob Engelaar)

Naast Brabant en Limburg wordt ook de Biblebelt inmiddels zwaar getroffen door corona. Wie de dagelijkse kaartjes van het RIVM op een rij zet, ziet dat sommige plaatsen steeds feller gekleurd raken. Rond 20 maart nam het aantal patiënten op Goeree-Overflakkee toe, een dag later in Zwartewaterland, een paar dagen later Nunspeet en Heerde. Afgelopen zondag voegden Tholen, Nederbetuwe, Kampen en O..

Op het eerste gezicht is het dus begrijpelijk dat journalisten en politici een verband zien tussen gemeenten met grote orthodox-christelijke gemeenschappen en de snelle verspreiding van het coronavirus. Zouden drukbezochte kerkdiensten daar een rol in gespeeld hebben en zo ja, is het dan niet zaak om het bezoek aan deze samenkomsten nog verder te beperken?

