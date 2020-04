Pastors meden de pest niet. Hoe gaat het nu met corona?

Waag je het als pastor toegang te vragen tot in de intensive care-unit om zieken en stervenden bij te staan? Wat kun je op dit punt leren uit de geschiedenis, toen zich veel vaker epidemieën voordeden?

Berusten we erin als op de intensive care geen bezoek is toegestaan? Nemen we onze toevlucht tot digitaal pastoraat? Op de foto: een informatiebord in de hal van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. (beeld anp / Robin Utrecht)

Als predikant ben ik ‘vrijgesteld voor de opleiding’. Nu het coronavirus om zich heen grijpt wil ik helpen. Zal ik mij aanmelden bij het ziekenhuis voor het geval iemand bijstand nodig heeft? Ben ik biddend bereid het risico van besmetting te lopen of stijgt het messiascomplex me naar mijn roekeloze hoofd? Mijn ervaring met pastoraat met risico van besmetting is beperkt tot een paar pastoranten..

Verpleeghuisarts Margriet van der Kooi zet terecht vraagtekens bij een romantisch beeld van een pastoraal gesprek bij een doodsbenauwde mens (Nederlands Dagblad 28 maart). Henk van der Meulen herinnert mij er in dezelfde krant aan dat concreet bidden en bellen niet niks is. Toch doet het een appèl op mij als ik lees dat priesters in Italië gestorven zijn aan de gevolgen van besmetti..

