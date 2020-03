Wacht met het vieren van het avondmaal. Aanvaard de leegte en het gemis

We kunnen in de kerk maar beter aanvaarden dat we door een tijd van 'leegte en gemis' heen trekken. En daarom, zelfs in de paastijd, geen virtueel avondmaal vieren. (beeld istock)

We staan vlak voor Pasen. Een week waarin op veel plaatsen de maaltijd van de Heer gevierd wordt. Tenminste, onder normale omstandigheden zou dat zo zijn.

In deze tijd van quarantaine en van wachten, leven we anders mee met de eredienst dan normaal. Anders, en waarschijnlijk bewuster dan in een tijd waarin alles vanzelf lijkt te gaan. Veel mensen zitten deze weken trouw en intens mee te leven met kerkdiensten die over de digitale snelweg in hun huiskamer belanden. De lofzang wordt ook nu gaande gehouden. Maar de waarde van fysieke kerkelijke s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .