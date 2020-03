In het kader van de coronacrisis lijkt het mij handig als de rijksoverheid de volgende maatregel afkondigt. 'Tot nader order mogen eigenaren van panden waarin bedrijven gevestigd zijn die door anticoronamaatregelen van de rijksoverheid gesloten zijn, géén huur in rekening brengen over bedoelde periode.'

Het resultaat is een aantal gedupeerde magnaten. Maar na de crisis hebben zij wél huurders in hun panden. En als de rijksoverheid financiële verplichtingen na dient te komen aan gedupeerden van rijksmaatregelen, hebben we het hier over een handjevol magnaten, niet over duizenden faillissementen; dus véél minder rompslomp. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .