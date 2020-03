Laat de teugels thuis vieren. De leraren corrigeren het later wel weer

Ga nu thuis geen ruzie met de kinderen maken omdat ze geen zin hebben in rekenen. Als ze terug zijn in het klaslokaal, zullen de leraren hun koers wel weer corrigeren. (beeld Elena Tarasova)

Dat scholen hun deuren moeten sluiten is niet nieuw. Het Dagblad van Noord-Brabant meldt in 1928: Met algemene stemmen wordt besloten de scholen voor ten hoogste drie weken te sluiten en B. en W. te machtigen het onderwijs te doen hervatten, zoodra de ziekte als geweken kan beschouwd worden. Mocht onverhoopt de ziekte binnen 3 weken niet geweken zijn, dan is een nieuw besluit van den Raad nodig..

En ten tijde van Spaanse griep wordt in het Algemeen Handelsblad van 31 oktober 1918 aangegeven dat schoolartsen ‘niet langer de verantwoordelijkheid wenschen te dragen van het niet-sluiten der scholen’.

