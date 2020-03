De Watersnoodramp van 1953 en haar boodschap voor de coronacrisis

Dit is een preek die prof. Heiko Miskotte op de zondag na de Watersnoodramp van 1953 hield. Deze preek is pas onlangs gevonden en niet eerder gepubliceerd. Zij heeft ook in coronatijden iets te zeggen.

Dat de elementen kunnen razen, is de strijd van God voor ons. Een man kijkt uit over het verdronken land bij Kruiningen. (beeld anp / Photo Winterberger)

“O Here, God der Heirscharen! wie is als Gij? grootmachtig, o Here! en Uwe getrouwheid is rondom U. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee; wanneer hare baren zich verheffen, zo stilt Gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene, Gij hebt Uwe vijanden verstrooid met de arm Uwer sterkte. De hemel is van U, ook is de aarde van U; de wereld en hare volheid die hebt Gij gegrond.” (Psalm..

Kreten klinken tot God en tot de Kerk. De kreet tot God: “Meester bekommert het U niet, dat wij vergaan!” En de kreet tot Jona: “Sta op! Wat hebt gij hardslapende, sta op, roep tot uw God!”

