Geen eindexamen kan een keer

Bestuursvoorzitter Jaap van Dam van het Ichthus College in Veenendaal betreurt dat het centraal examen door minister Slob is afgeblazen. Maar het afpakken van dit waardevolle levensmoment is helaas onvermijdelijk. Veilig, valide en betrouwbaar toetsen gaat nu niet.

Minister Arie Slob staat bij het ministerie van Onderwijs de pers te woord na overleg met de VO-Raad over het schrappen van de eindexamens in de strijd tegen het coronavirus. (beeld anp / Sem van der Wal)

De scholen zijn een week dicht als het kabinet de maatregelen die het besmettingsgevaar voor het coranavirus moeten reduceren, verscherpt. Een dag later, afgelopen dinsdag, verklaart minister Slob dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs niet doorgaan. De toetsen die de laatste twee jaar op school gemaakt zijn, bepalen wie slaagt of zakt.

Bestuursvoorzitter Jaap van Dam van het Ichthus College in Veenendaal zegt in deze krant de beslissing van de minister te betreuren (Nederlands Dagblad 25 maart). Hij twijfelt ook aan de bijgeleverde argumentatie. Maar ook daarmee blijft het besluit wat het is; jammer en onvermijdelijk. Bovendien, echt erg is het niet, als het tenminste bij deze ene keer blijft.

