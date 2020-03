Gebed of het water mag stijgen

Zo langzamerhand ben ik allergisch geworden voor hen die met allemaal antwoorden komen: God straft, God waarschuwt, God wil dat we ons bekeren. Bij dat laatste voel ik me, gelet op het laatste Bijbelboek, misschien nog het meeste thuis.

Lijden - mijn hele journalistieke leven werd ik ermee geconfronteerd. In Vietnam en Cambodja waren het de in de jaren zeventig door napalmbommen verwoeste dorpen. Kindsoldaten met hun veel te grote machinegeweren liepen er hun dood tegemoet. In Afrika waren het de door aids getroffen baby’s. In een Braziliaanse favela de kinderen die op vuilnishopen naar voedsel zochten. In Papua huilde mijn ha..

Wie zou er als gelovige niet mee worstelen? Waarom liet God na Christus’ D-Day van Pasen het lijden niet onmiddellijk stoppen? In Spreuken 3 wordt ons voorgehouden dat ‘we de ander het goede niet mogen onthouden waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt’. Maar in alle eerbied gesproken, het lijkt erop dat God zelf zich niet aan dit woord houdt.

