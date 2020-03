Coronacrisis: kranten en televisie gelden als betrouwbaarste informatiebronnen

voor de meeste Nederlanders zijn juist de traditionele media, de televisie en kranten, de belangrijkste bronnen van informatie over het coronavirus. In de top drie staan verder de eigen huisarts en websites van de rijksoverheid.

Onderzoeksbureau Kantar interviewde twee weken geleden vijfhonderd Nederlanders over hoe de uitbraak van corona hun leven beïnvloedt. Volgens de onderzoekers is de groep in leeftijd, sekse en woonregio representatief voor het hele land. Wereldwijd werden er 25.000 consumenten in dertig landen ondervraagd.

