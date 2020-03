Corona: er is méér dan de ic

Dat de ziekte die het corona-virus veroorzaakt, COVID-19, voorlopig niet te behandelen is en alleen uitgeziekt kan worden, dwingt ons tot ingrijpende keuzes. Gelukkig heeft een grote meerderheid van de mensen relatief weinig last. Hoe groot het percentage echt ernstige patiënten is, is onduidelijk en hangt af van de vraag hoeveel besmette patiënten er bovenop het aantal geteste en gemelde geval..

dramatisch

Niettemin zorgt ook een beperkt percentage ernstige gevallen nog altijd voor een groot aantal zwaar zieken. In het algemeen verloopt de ziekte bij mannen gecompliceerder dan bij vrouwen. Dat is ook het geval naarmate iemands leeftijd hoger is en naarmate iemands basisgezondheid meer te wensen over laat..

