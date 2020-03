Kansen in de coronacrisis om thuis God te vinden

Nu alle kerkdiensten stilliggen en we niet meer naar een klooster of naar Opwekking kunnen, grijpen we massaal naar de afstandsbediening of zoeken we God online. Van gelikte shows tot intieme vieringen, er is een hele markt ontstaan om je geloof te kunnen voeden. Het is bijna alsof God ons alleen op die manier nog kan bereiken.

Naast alle ellende, zorgen en eenzaamheid die de coronacrisis met zich brengt, zie ik ook kansen - de kans om te ontdekken dat God aanwezig is in ons dagelijks leven. God komt als de Immanuel binnen in het gewone en kleine van ons bestaan. Hij wil niet dat wij Hem reserveren voor de zondag, maar wil aanwezig zijn in de tranen en zonnestralen van elke dag. Vroeger noemde men dat huisgodsdiens..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .