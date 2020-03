Hoe zing je Psalm 91 wanneer de pest echt rondwaart?

‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’ Deze woorden uit Psalm 91 (vers 1, Herziene Statenvertaling) hebben de eeuwen door mensen bemoedigd. Ze werden de afgelopen weken gedeeld op sociale media en via Whatsapp. Ze staan afgedrukt op rouwkaarten, omdat de overledene zich bij God geborgen wist. Veel mooie liederen zijn geïnspireerd door deze Psalm.