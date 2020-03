Engeland wilde er maar niet aan dat de scholen dicht moesten. Met kinderen op drie verschillende scholen, in het meest getroffen deel van het land (Kent), wisten we dat we een aanzienlijke kans op besmetting hadden. Inmiddels lijkt dat inderdaad gebeurd. Drie van ons zijn ziek, al is het hier ook niet mogelijk om te testen, dus zullen we voorlopig niet weten of het echt corona is. Maar met hoesten, pijn op de borst en algemene ellende, zit het er dik in. We zitten in isolatie sinds het weekend, en een groot deel van de dag bellen en mailen we met oudere mensen in onze kennissenkring die ook in isolatie zitten of zouden moeten zitten. Mensen zijn bang, alleen en hebben vragen.