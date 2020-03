Kwetsbare helpt niet-kwetsbare

Kwetsbaarheid verbindt. COVID-19 lijkt op het eerste gezicht een schoolvoorbeeld hiervan. Massaal ontstaan er initiatieven van mensen die iets voor andere mensen willen doen. Maar er is ook iets anders dat me opvalt. Hoewel we nu allemáál worden geconfronteerd met onze menselijke kwetsbaarheid, wordt op hetzelfde moment langs de lijn van ‘kwetsbaarheid’ een tweedeling gemaakt in de samenleving. Tussen de kwetsbare groepen enerzijds en de niet of minder kwetsbare groepen anderzijds. Waarbij de eerste hulpbehoevend is en de tweede, op hele mooie manieren, de handen uit de mouwen steekt. De eerste heeft de tweede nodig.